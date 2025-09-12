¿Cuándo y quiénes jugarán la final del Eurobasket?

Suscríbete a nuestros canales

La final del campeonato europeo de baloncesto, el EuroBasket, está lista para un enfrentamiento épico que definirá al campeón de la edición de este año. Las selecciones nacionales de Alemania y Turquía han asegurado sus lugares en la final, luego de una serie de emocionantes partidos que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos.

Alemania y Turquía por el título del Eurobasket

El camino hacia la final no fue fácil para ninguna de las dos escuadras. Alemania, jugando como de costumbre mostró una defensa de hierro y un ataque preciso para superar a una valiente selección de Finlandia, demostrando por qué son considerados uno de los equipos más completos del torneo.

Liderados por sus figuras Franz Wagner y Dennis Schroder, los alemanes consiguieron mantener a raya los intentos de su rival, asegurando su boleto al partido por el título y desatando la euforia en todo el país.

Por su parte, Turquía llegó a la final en un partido no menos emocionante, donde el trabajo en equipo y la tenacidad fueron la clave. El duelo se resumió en unos Turcos que mostraron su dominio sobre la poderosa selección de Grecia, un equipo lleno de talento, en uno de los resultados más sorprendentes de la fase final.

Con esta victoria, Turquía selló su pase a la final y silenció a los críticos, demostrando que su lugar en la élite del baloncesto europeo es bien merecido.

Ahora, con las dos mejores selecciones del torneo listas para chocar, los ojos del mundo del baloncesto se centrarán en la gran final que se disputará el próximo domingo 14 de septiembre a las 2 de la tarde. El partido, que promete ser un choque de estilos y un despliegue de talento, se jugará en la cancha principal de Berlín, un escenario digno para la coronación del nuevo campeón de Europa.

Ambos equipos lucharán con todo

Ambos equipos buscarán hacer historia: Alemania intentará aprovechar su condición de dominante del torneo y el apoyo de su público para conseguir un título que les ha sido esquivo, mientras que Turquía buscará completar su sorprendente travesía con una victoria que les otorgue su primer campeonato en la historia del EuroBasket.