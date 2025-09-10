¡Se completan las semifinales del EuroBasket 2025!

Suscríbete a nuestros canales

Finlandia Supera a Georgia con un juego ofensivo letal

La selección de Finlandia hizo historia al clasificarse por primera vez a unas semifinales de EuroBasket tras derrotar a Georgia con un marcador final de 93-79. Liderados por una impresionante actuación ofensiva, los finlandeses dominaron el encuentro desde el principio, especialmente desde la línea de tres puntos. Aunque Georgia, liderada por Tornike Shengelia y Goga Bitadze, intentó una remontada, la expulsión de ambos jugadores en el tramo final del partido selló su destino.

Alemania se impone a Eslovenia en un duelo de gigantes

En el otro partido de la jornada, la actual campeona del mundo, Alemania, superó a una combativa Eslovenia con un marcador de 99-91. En un partido que se mantuvo reñido hasta los últimos minutos, los alemanes demostraron su jerarquía y fortaleza en la cancha. A pesar de una brillante actuación de Luka Dončić por parte de Eslovenia, la profundidad de la plantilla alemana, con Dennis Schröder y Franz Wagner a la cabeza, fue la clave para asegurar su pase a las semifinales.

Así quedan las Semifinales

Con los resultados de hoy, el cuadro de semifinales queda definido de la siguiente manera:

-Turquía vs. Grecia

-Finlandia vs. Alemania

Ambos partidos se disputarán el viernes 12 de septiembre, con los ganadores avanzando a la gran final del EuroBasket 2025.