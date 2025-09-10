¡Se completan las semifinales del EuroBasket 2025!

Finlandia Supera a Georgia con un juego ofensivo letal
La selección de Finlandia hizo historia al clasificarse por primera vez a unas semifinales de EuroBasket tras derrotar a Georgia con un marcador final de 93-79. Liderados por una impresionante actuación ofensiva, los finlandeses dominaron el encuentro desde el principio, especialmente desde la línea de tres puntos. Aunque Georgia, liderada por Tornike Shengelia y Goga Bitadze, intentó una remontada, la expulsión de ambos jugadores en el tramo final del partido selló su destino.
Alemania se impone a Eslovenia en un duelo de gigantes
En el otro partido de la jornada, la actual campeona del mundo, Alemania, superó a una combativa Eslovenia con un marcador de 99-91. En un partido que se mantuvo reñido hasta los últimos minutos, los alemanes demostraron su jerarquía y fortaleza en la cancha. A pesar de una brillante actuación de Luka Dončić por parte de Eslovenia, la profundidad de la plantilla alemana, con Dennis Schröder y Franz Wagner a la cabeza, fue la clave para asegurar su pase a las semifinales.
Así quedan las Semifinales
Con los resultados de hoy, el cuadro de semifinales queda definido de la siguiente manera:
-Turquía vs. Grecia
-Finlandia vs. Alemania
Ambos partidos se disputarán el viernes 12 de septiembre, con los ganadores avanzando a la gran final del EuroBasket 2025.