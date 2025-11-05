Achraf Hakimi enciende las alarmas esta dura entrada de Luis Díaz

Suscríbete a nuestros canales

En el duelo que enfrentó al Paris Saint‑Germain y el Bayern de Múnich este martes por la jornada 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, el lateral marroquí Achraf Hakimi sufrió un grave infortunio.

El lateral marroquí sufrió una entrada por detrás del colombiano Luis Díaz, considerada maliciosa, la cual lo dejó tumbado en el césped y llorando antes de retirarse con muletas y el tobillo izquierdo entablillado.

Los hechos se registraron antes del descanso, cuando el Bayern ya ganaba 2-0 con doblete de Díaz. Al intentar recuperar el balón por detrás de Hakimi, el jugador del Bayern cometió una grave falta. El árbitro inicialmente mostró tarjeta amarilla, pero, tras revisión del VAR, expulsó al futbolista colombiano.

El momento más brutal sucedió cuando Hakimi, de 27 años, se quedó tendido sobre el césped, visiblemente afectado. Los servicios médicos lo atendieron y finalmente lo retiraron del estadio con muletas, confirmando la gravedad de la dolencia. Los reporteros de TNT Sports informaron que el jugador abandonó el campo entre lágrimas y sin apoyarse en su pierna.

Noche oscura para Díaz y Hakimi

Por su parte, Luis Díaz, que había sido protagonista con sus goles, vio su noche truncada antes del descanso, complicando al Bayern. El PSG, que jugaba en inferioridad numérica, intentó reaccionar, pero nunca encontró la forma de igualar.

La secuencia generó una ola de reacciones. Para Hakimi, además de ser una lesión que podría apartarlo del terreno de juego por varios meses, está la posibilidad de perderse la próxima Copa Africana de Naciones con Marruecos. Para el Bayern, la expulsión de Díaz y la baja de Hakimi suponen un doble golpe justo en el tramo decisivo de la temporada.