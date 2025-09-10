Alemania empaña los sueños de Luka Doncic y Eslovenia con increíble victoria en cuartos de final

Suscríbete a nuestros canales

En un electrizante encuentro que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos, la selección alemana de baloncesto se ha clasificado para las semifinales del Eurobasket 2025 tras derrotar a Eslovenia con un marcador de 99 a 91. El partido, disputado en la capital alemana, se decidió en los últimos minutos, demostrando la capacidad de Alemania para competir bajo presión y adjudicarse un triunfo histórico.

Alemania se convierte en semifinalista

El enfrentamiento, que se preveía como uno de los más intensos de los cuartos de final, no defraudó. Desde el salto inicial, ambos equipos lucharon con ferocidad, intercambiando canastas y manteniendo una paridad que se mantuvo durante la mayor parte del encuentro.

La estrella eslovena, Luka Dončić, fue el centro de atención, mostrando su talento ofensivo y liderando a su equipo con una impresionante actuación de 39 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no fue suficiente para contener el ímpetu y la solidez del equipo alemán.

El punto de inflexión del partido llegó en el cuarto parcial. Con el marcador igualado, la escuadra alemana, liderada por un brillante Franz Wagner, intensificó su defensa y encontró la fórmula para romper la defensa eslovena. La química del equipo, la precisión en los tiros y la capacidad de tomar decisiones cruciales en los momentos finales fueron determinantes.

Wagner, quien se convirtió en el motor ofensivo del equipo, mostró su liderazgo al anotar puntos clave y dirigir la ofensiva con maestría. La defensa alemana logró neutralizar los intentos de Dončić de llevar a su equipo a la victoria, frustrando sus últimos ataques y asegurando el control del juego.

Eslovenia y Doncic lucharon hasta el final

La derrota significa un trago amargo para Eslovenia y, en particular, para Luka Dončić, quien soñaba con avanzar y pelear por el título. A pesar de su destacada actuación, la falta de apoyo en momentos decisivos y el acierto de los alemanes en los momentos cruciales terminaron por sentenciar el partido.

Por su parte, la victoria de Alemania no es solo un triunfo en los cuartos de final; es un claro mensaje a los demás competidores de que están listos para pelear por el campeonato. El equipo ha demostrado su cohesión y su capacidad para superar a rivales de primer nivel. Ahora, con el boleto a las semifinales en mano, se preparan para el siguiente desafío.