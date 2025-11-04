Muerte de modelo de OnlyFans en un hotel pone en la mira a reconocido rapero

Suscríbete a nuestros canales

La policía de Malasia ha iniciado una investigación por asesinato tras el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de la influencer taiwanesa y modelo de OnlyFans, Hsieh Yu-hsin, conocida como Iris Hsieh.

Inicialmente el caso fue reportado como una muerte súbita y reclasificado a posible implicancia criminal, según confirmó el medio The Star.

Iris Hsieh, de 31 años, con más 546.000 seguidores en Instagram, fue encontrada muerta en la bañera de su habitación de hotel de Kuala Lumpur, el pasado 22 de octubre, según informaron medios locales.

La última persona en verla con vida

La investigación gira alrededor del rapero malasio Namewee, de 42 años, señalado como la última persona que vio con vida a la modelo de OnlyFans. Las autoridades declararon que: “Para nosotros, la persona que estuvo por última vez con la víctima está involucrada en el caso”.

Un funcionario policial confirmó que Namewee será citado para colaborar con la pesquisa y, “dependiendo de los hallazgos decidiremos si debe ser tratado como sospechoso”.

Fue el rapero el rapero que llamó a los servicios de emergencia y argumentó que intentó reanimarla, pero se le fue imposible.

Trasfondo de su viaje a Malasia

Iris Hsieh había llegado a Malasia el 20 de octubre y planeaba una estadía de cuatro días, para desarrollar un proyecto audiovisual con Namewee, según Channel News Asia. Fue el propio artista quien reportó el deceso tras hallarla inconsciente e intentó reanimarla antes de llamar a emergencias.