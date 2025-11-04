Familia de Ana Bárbara sumergida en el dolor por la muerte de un ser querido

Suscríbete a nuestros canales

La familia de Ana Bárbara se encuentra travesando un luto por la muerte de la bebé Valentina, hija del político Alejandro Ugalde, a su vez medio hermano de la cantante mexicana.

Fue el propio político que comunicó la noticia por medio de redes sociales, en donde publicó una conmovedora fotografía. En ella sostiene la manito de la recién nacida, la cual acompañó con un mensaje desolador.

Con solo 16 días de nacida, la pequeña falleció por causas que se desconocen por los momentos. A pesar del poco tiempo de vida, el papá que “dejó una huella eterna” en la vida de cada uno y les enseñó el valor de cada instante, la fuerza de la fe y la profundidad del amor.

“Querido Dios, hoy elevo mi corazón hacia ti con gratitud, aun en medio del dolor. Gracias por los dieciséis días de vida que nos regalaste con nuestra pequeña. Fueron breves, pero llenos de amor, esperanza y ternura. Gracias por brindarnos la dicha de ser papás y permitirnos conocer su rostro, por escuchar su llanto, por sentir su calor”, expresó.

Ana Bárbara guarda silencio

Por ahora, Ana Bárbara no se ha pronunciado sobre la tragedia familiar que viven, sin embargo, sí lo hizo su otra media hermana, Esmeralda Ugalde, en el programa ‘Venga la alegría’, en donde ofreció declaraciones.

"Mi sobrina partió ayer, en la familia estamos pasando un dolor muy fuerte. Hermano Alejandro, te abrazo con todo mi corazón. Ahora hemos ganado un angelito en el cielo”, manifestó la presentadora.