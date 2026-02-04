Real Madrid estaría en discusiones internas para fichar a esta estrella del PSG

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid viene de últimos tiempos complejos, tras la debilidad del conjunto por la ausencia de un jugador histórico que solía administrar bien los tiempos del equipo. Ese era que Toni Kroos.

El anuncio del retiro del alemán dejó un cuadro urgente de resolver para los merengue, que perdieron lucidez en ese sector tan medular y coincide con el periodo sin títulos de la institución.

Esto no ha pasado desapercibido en el alto mando de la institución, en el que se reconocería este aspecto para una recuperación, a la vista que los actuales jugadores no han podido compensar esa ausencia.

Los señalados de no lograrlo han sido Arda Guler, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni -sin mencionar a Dani Ceballos- que no han llenado ese ese vacío y mucho menos subir los enteros de ese rol.

¿Qué jugador está en la mesa del Real Madrid?

Lo anterior no apunta a otra dirección que el mercado y nombres que puedan ser la solución a este drama, desde las más recientes informaciones de hecho ya apuntan a que desde la oncena madridista tendrían un candidato para cumplir con esa misión.

Según medios como ESPN, en el seno de algunos dirigentes del madridismo las conversaciones internas acercan posturas para contemplar el nombre de Fabián Ruiz.

El español, que actualmente está en el PSG, sería una de esas posibles opciones a futuro, cuando desde el club vayan al mercado.

Al mismo tiempo -desde medios como BBC- piensan que Real Madrid también analiza como alternativa al campeón del mundo en 2022 con Argentina, Enzo Fernández, hoy en el Chelsea.