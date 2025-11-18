147 días de espera: El purasangre que sorprendió a un importado vuelve al óvalo de Coche

Suscríbete a nuestros canales

La cuadragésima quinta reunión hípica ya se encuentra lista. Doce competencias se desarrollarán este domingo 23 en el hipódromo La Rinconada, con la presencia destacada de dos selectivas de Grado II: el Clásico Burlesco y el Clásico Aviación Militar Bolivariana. Ambos se disputarán en la exigente distancia de 1.800 metros. Se espera que estas pruebas, sumadas al vibrante 5y6 Nacional, garanticen la máxima emoción y colmen las tribunas del óvalo de Coche.

El Regreso de Río Bravo: La Rinconada Caballo 147 días

A la altura de la tercera carrera del programa, se llevará a cabo una prueba especial que concentra caballos nacionales e importados de cuatro y cinco años, ganadores de tres y cuatro carreras. En esta competencia se podrá presenciar la reaparición del ejemplar Río Bravo, un hijo de Río Negro en Nayatta por Shawaf.

Este ejemplar, propiedad del Stud “Taramundi”, ahora cuenta con el entrenamiento de Carlos Radelli. El cambio de cuadra busca optimizar el rendimiento de este purasangre en la temporada de cierre.

Dentro de las notas más curiosas de su campaña, se encuentra el hecho de que este animal, nacido y criado en el Haras Vista Hermosa, fue capaz de vencer al destacado importado Bambino Cósmico (Arg) el pasado 18 de mayo. El triunfo contra un rival de jerarquía consolidó su estatus como un competidor a considerar en el lote intermedio.

Su actuación más reciente se registró en un recorrido de 1.400 metros. En aquella ocasión, Río Bravo ocupó el tercer lugar en una carrera que ganó el ejemplar Astuto, lo que evidencia que se mantiene en buena forma física. Para su compromiso dominical, el caballo pasa nuevamente a las manos del jinete Johan Aranguren, quien ya lo conoce a fondo. Esta dupla buscará capitalizar la experiencia previa para conseguir un triunfo en su reaparición.

Trabajos más recientes de Rio Bravo: La Rinconada

Nov 15 J. Aranguren E/S 15,4 29,1 41,2 53,3 (800) 65,3/79//93,3///110,1 cómodo u muy bien con remate de 12,1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.