De Gulfstream a La Rinconada: Llega la yegua que pasó por las manos de 'Kikito' D’Angelo

El cuarto domingo de noviembre marca la realización de la cuadragésima quinta reunión de actividades hípicas en el hipódromo La Rinconada. La programación ofrece doce interesantes competencias, que incluyen dos pruebas selectivas de Grado II. Como es costumbre, el 5y6 Nacional se activará en la séptima carrera, y se espera que continúe con la senda de los buenos dividendos debido a lo pareja de las pruebas.

Una Debutante con Experiencia en Gulfstream: La Rinconada

Una de las debutantes que tomará la partida en el 5 y 6 Nacional, específicamente en la octava competencia (segunda válida), es la presentada por el entrenador Carlos Luis Uzcátegui, Make Sense Of It (USA). La potranca contará con la monta del jinete aprendiz Oliver Medina.

La potranca es otra de las nuevas piezas que arribó recientemente al país para hacer campaña en La Rinconada en esta temporada 2025 y las venideras.

Es importante acotar que esta yegua de tres años tuvo una participación previa en el óvalo de Gulfstream Park el pasado 19 de junio del presente año. Con la silla del venezolano Yolber Torres y el entrenamiento de José Francisco D’Angelo, la potranca arribó en la quinta casilla en la disputa de un maiden claiming.

Pedigrí de Grado I: Padre Madre Abuelo

Make Sense Of It fue adquirida posteriormente por el Stud “Big Valdi” para hacer campaña en La Rinconada. La yegua es hija de Street Sense, ganador de seis en 13 actuaciones. Su campaña destaca por victorias en el Jim Dandy Stakes (Gr. II) y el Travers Stakes (Gr. I), entre otras grandes carreras.

Su madre, Seeking Luck, participó en nueve ocasiones para solo acumular un segundo lugar. Sin embargo, su abuelo materno, Seeking the Gold, fue otro gran pistero. Su récord fue de ocho triunfos en 15 actuaciones, fue ganador y figurador en pruebas de Grado en Estados Unidos.

Ejercicios: Make Sense of it (Usa) La Rinconada Yegua

Nov 07 J. G. Contreras E/P 16 30,2 43,3 (600) 57,4/72,4// cómoda con remte de 13,1.

Nov 14 F. Puello E/P 15,3 29,3 43 55,4 (800) 68,2 2P 81,4/96,2// movida y respondió con remate de 12,4. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.