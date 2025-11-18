El 'Dato' que regresa: Yegua que siempre agrada vuelve en lote cómodo para la R45

Suscríbete a nuestros canales

Como de costumbre este domingo 23 de noviembre del 2025, se va a realizar la reunión 45 de actividades hípicas en el hipódromo de La Rinconada con una programación de diez competencias que incluyen una prueba selectiva en distancia de 2.400 metros a la altura de quinta válida del 5y6 nacional.

De igual forma esta semana continúa la duodécima fecha del tercer meeting de jinetes y entrenadores que de principio a fin se caracterizó por ser muy parejo, en especial el de los entrenadores que hasta el momento tiene un triple empate, mientras que el de jinete Aray mantiene ventaja de cinco sobre su más cercano rival.

Una de las competencias de la tarde se disputará a la altura de la décima carrera, cuarta válida, en distancia de 1.100 metros, en una carrera para yeguas nacionales e importadas de 5 y más años, ganadoras de 2 carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en la que participan un total de once ejemplares que irán en búsqueda de un premio a repartir de Bs.2800,00 más premiación adicional especial $22.100.

Reina Amada, una hija del semental Big Prairie en Revollution Queen por Commanche Saddie, regresa a la acción en el óvalo de Coche luego de 112 días de inactividad. La yegua, que defiende los colores del Stud ‘Los Audaces’ y que entrena Humberto Correia, cuenta hasta ahora con un récord de dos victorias en 11 actuaciones.

Es de vital importancia destacar que, en sus cuatro últimas presentaciones, Reina Amada figuró insistentemente como un "dato" o favorita en las apuestas. Sin embargo, no ha podido concretar la victoria. La afición espera que este retorno a la pista, después de un buen descanso, le permita cristalizar el potencial que se le atribuye.

Para esta ocasión pasa a las manos de Jaime Lugo con un hándicap de 54,5. Su más reciente actuación fue el pasado tres de agosto donde su jinete en ese momento informó que la yegua corrió negada en carrera ganada por la chilena Steady.

Esto son los más recientes ejercicios de Reina Amada:

Nov 01 A. García. E/P 16,4 31 43,3 (600) 56,4/70,4//88/// cómoda, buena acción con remate de 12,3.

Nov 08 A. García E/P 16,1 30,3 42,3 (600) 54,3 2P 68,1/ movida en los 100 finales y respondió con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.