Recuerdos de Supremo: Su linaje se estrena en La Rinconada este fin de semana

Este domingo 23 de noviembre del 2025, se va a realizar la reunión 45 de actividades hípicas en el hipódromo de La Rinconada con una programación de doce competencias que incluyen dos pruebas selectivas como lo son: Clásico Burlesco (GII) y El LXXI Clásico “Aviación Militar Bolivariana” (GII), para la quinta válida del 5y6 nacional.
La reunión pasada se destacó por una notable actividad en taquilla, al registrar una recaudación total de Bs 189.467.080,00. Si bien este monto no constituyó un récord absoluto, sí representó el segundo mejor ingreso registrado tras la última marca histórica.
Para este domingo, el principal atractivo del juego del 5y6 Nacional lo establece el Instituto Nacional de Hipódromos (INH). La entidad colocó un monto garantizado de $1.250.000 como cifra mínima a repartir para el acierto de un Cuadro Único. Este jugoso monto asegura el interés del público apostador y promete una jornada de alta expectativa económica en La Rinconada.
La primera carrera de la tarde dominical es reservada para potrancas nacionales e importadas de 2 años debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros, donde han sido inscritos siete ejemplares.
Carlos Radelli anotó la presencia de la yegua Alaska, el cual es un producto del recordado Supremo (35-7) con Paso de Luna (9-3) en Striding Out, que nació en el Haras San Agua Miel, y pertenece al Stud ‘Z Affair’. Esta dosañera tordilla hace su debut oficial en el óvalo de Coche este domingo con la monta de Álvaro Finol.
Su padre Supremo siempre será recordado como un rendidor corredor que fue capaz de ganar en siete ocasiones luego de 35 presentaciones donde destaca los triunfos de: a los 3 años, 1º Clásico Cañonero (G2), a los 4 años, 1º Clásico Propietarios La Rinconada (G1), Ejército Nacional Bolivariano (G2), Guardia Nacional Bolivariana (G2),Socopó (G3).
Ejercicios Previos: Potra Debut Reunión 45
Nov 08 A. Finol E/S 14,1 26,4 39,1 (600) 52,1 2P 66/cómo, sin hacerle nada con remate de 12,2.
Nov 15 A. Finol E/S 14,1 26,2 39,1 (600) 53 2P 68,1/ sin hacerle nada, cómoda con remate de 12,4. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.