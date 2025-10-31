Fórmula 1: Ferrari podría tener listo al sustituto de Lewis Hamilton

Suscríbete a nuestros canales

La Fórmula 1 está en una etapa decisiva, con el campeonato de pilotos abierto entre Max Verstappen y los McLaren. Sin embargo, hay una historia que está robando el show en este cierre de campaña y es la posibilidad de que Ferrari tenga al sustituto de Lewis Hamilton.

Lewis no parece tener asegurado su asiento en Ferrari, de hecho, se cree que ya tendrían al sustituto. Esto solo deja en evidencia el pobre nivel que ha logrado el inglés en el equipo italiano a lo largo del 2026; en comparación con Charles Leclerc que tiene 7 podios en la campaña.

Lo que se habla en la F1 es que Ferrari tendría a Oliver Bearman como sustituto para Hamilton para 2027. Podrá continuar en 2026, pero no tiene nada asegurado; ya que la molestia de los italianos no es por resultados, es por la nula mejora de principio de año hasta el final de la misma.

¿Lewis Hamilton debería pensar en vivir la Fórmula 1 de otra manera?

Lewis Hamilton llegó a Maranello con ilusión y peso simbólico, pero el SF-25 ha sido un desafío técnico constante. La puesta a punto, especialmente los viernes, ha sido irregular. El coche exige una lectura distinta a la que dominó en Mercedes, y no ha sido competitivo.

Con 40 años y todos los récords imaginables, Hamilton puede decidir cuándo y cómo cerrar su ciclo. Nadie le exige más. Si el retiro está cerca, será desde su propia cima con su narrativa. Y si decide seguir, será bajo sus propios términos, como lo ha hecho toda su carrera.

A pesar de los altibajos, Lewis sigue siendo una figura respetada. "Ha sido genial formar parte de la película F1", dijo recientemente, insinuando que su futuro podría estar más cerca de proyectos creativos. Su legado no depende de una temporada, ni de un equipo.