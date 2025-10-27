Del sueño a la pesadilla: Lewis Hamilton estalla contra la FIA tras el GP de México

Suscríbete a nuestros canales

Lewis Hamilton sigue en una pesadilla en su temporada debut con Ferrari, el piloto inglés criticó a los comisarios del Gran Premio de México por la penalización que le impusieron en el primer tramo de la carrera, donde finalizó en el octavo lugar y le arruinó un fin de semana de ilusiones.

Hamilton de la ilusión a otra pesadilla

El fin de semana comenzó bien para Hamilton, quien demostró durante las tres tandas de entrenamientos libres que su Ferrari tenía ritmo para al menos llegar al podio. Su buen desempeño lo recalcó en la pole position, donde terminó tercero, lo cual fue su mejor puesto de salida en 2025.

La salida del GP de México fue una locura, Hamilton pese a que largó bien, la carambola la generó la frenada de la curva uno, cuando cuatro carros intentaron cruzar juntos en el primer vértice.

Luego que se ordenó la fila, Hamilton revivió los viejos duelos frente a Verstappen durante cuatro vueltas. En el sexto giro, el piloto de Red Bull Racing intentó adelantar al de Ferrari por dentro de la curva cuatro y eso obligó al inglés a irse por fuera de la pista.

Por esa acción, Hamilton recibió una sanción de 10 segundo porque no regresó a la trazada por el carril de seguridad establecido entre las curvas cuatro y cinco. Tras ser informado de la penalización, criticó que no había ganado posición e incluso argumentó que no tenía agarre para poder girar y cruzar por el carril, por tal motivo decidió atravesar el pasto.

En la imagen se ve que Hamilton no interrumpe el ritmo de carrera ni entra de forma insegura a la pista, pero no le bastó para evitar la sanción.

El mensaje de Hamilton a la FIA

"Estoy muy decepcionado con el órgano gobernante (FIA), pero es lo que hay. Sobre la pelea no hay mucho que decir, llegué a la segunda curva en el interior aguantando mi trazada y quedándome en pista, el otro coche no lo hizo", decía el piloto de Ferrari.

"Después hemos tenido que pelear aunque él (refiriéndose a Verstappen) ha ganado ventaja. Sin duda fue frustrante porque tuve una buena salida, en la curva uno, dos y tres me mantuve en pista e incluso llegué a la segunda posición", explicó en el corralito de prensa.

"Max Verstappen recortó la pista y no tuvo sanción, luego yo me fui fuera porque estaba sucio, pregunté si tenía que dejar pasar a alguien y me dijeron de una que me sancionaron con diez segundos", concluyó Lewis Hamilton con una cara visiblemente frustrada.