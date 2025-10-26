Posiciones del Mundial de Fórmula 1 tras el GP de México

Suscríbete a nuestros canales

Lando Norris con su contundete victoria en el Gran Premio de México que se realizó este domingo 26 de octubre en el circuito Hermanos Rodríguez, logró su primera meta en el tramo final de la temporada de la Fórmula 1, que es volver a la cima de la clasificación.

Ahora el britático con su sexto triunfo de la temporada y la 10 en la Fórmula 1. "Pude mantener la vista fija, al frente y concentrarme en lo que hacía. Una carrera bastante sencilla para mí, justo lo que buscaba. Buena salida, buena salida, buena primera vuelta y, a partir de ahí, pude ir a más", dijo el piloto de McLaren antes del podio de celebración.

Norris ganó en la primera curva

Norris tuvo una buena salida al inicio del Gran Premio, en medio de una frenética salida que vio a cuatro carros competir por el primer puesto en la frenada de la primera curva, donde solo el inglés salió ganador de ese duelo. De ahí en adelante mantuvo su posición y rápidamente se hizo con una ventaja de 30 segundos, es decir, medio circuito de diferencia, para volver a la cima del Mundial.

Los otros contendientes al título

Max Verstappen y Oscar Piastri, minimizaron los daños de una mala pole position. El primero logró finalizar en el podio tras una estrategia arriesgada de una parada que al final le valió el tercer lugar de la carrera, su sexto podio seguido tras el parón de vacaciones y terminar a 36 puntos de la cima.

Mientras que Piastri, tuvo que remontar desde el noveno al quinto lugar tras una mala largada, lo cual le permitió al menos terminar solo un punto por debajo de su compañero de equipo en McLaren.

Ahora quedan cuatro carreras, y la Fórmula 1 viajará a Interlagos para el Gran Premio de São Paulo, que se realizará en el fin de semana del 7 al 9 de noviembre.

