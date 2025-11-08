Fórmula 1: Lando Norris gana el Sprint en Brasil y se consolida en el campeonato

Suscríbete a nuestros canales

Lando Norris no solo ganó el Sprint en el Gran Premio de Brasil, también dio un golpe simbólico al campeonato. Con nueve puntos sobre Piastri y 39 más que Verstappen, el piloto de McLaren se escapa en la tabla y se consolida como el gran favorito para el título de Fórmula 1 2025.

El accidente de Oscar Piastri en la vuelta 7 marcó el momento del Sprint en Brasil. Norris tocó el arcén, llevó agua al asfalto y Antonelli lo salvó, pero Piastri se fue contra el muro. La mala suerte del australiano dejó vía libre a Lando, que ahora lidera con confianza, ritmo y apoyo del equipo.

Max Verstappen, no logró controlar la bestia que conduce y llegó a tener problemas con Fernando Alonso. El neerlandés no se rinde en la lucha por el campeonato y más adelante tendrá la oportunidad de pelear en la Pole Position para el GP de Brasil y recortarle puntos a McLaren por el campeonato de pilotos.

Lando Norris y un final de temporada para coronarse campeón

Lando Norris atraviesa su mejor tramo del año. Desde Singapur ha sumado tres podios, ganó en México y dominó el Sprint de Brasil. Su ritmo, confianza y ejecución lo consolidan como el piloto más fuerte del momento, justo cuando el campeonato entra en su fase más decisiva.

Mientras Norris acelera, Oscar Piastri pierde terreno. El australiano no ha subido al podio en las últimas tres fechas y acumula apenas 32 puntos, frente a los 58 de su compañero y de Max Verstappen. La tendencia favorece al británico, que ahora lidera con autoridad.

Con solo 39 puntos de diferencia entre los tres contendientes, el título de Fórmula 1 2025 se definirá por detalles. Quedan cuatro carreras largas y un Sprint, con 108 puntos en juego. El piloto que cometa menos errores será campeón. Hoy, Norris parece el más preparado para lograrlo.