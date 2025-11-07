Fórmula 1: Lando Norris no escatima en la pole de la carrera Sprint de Sao Paulo

Suscríbete a nuestros canales

Lando Norris no da aire y se impuso en la prueba de clasificación de la carrera F1-Sprint (corta) que se realizó este viernes 7 de noviembre en el ciuito de Interlagos, quinto evento de este estilo en la temporada y que acompaña al Gran Premio de Sao Paulo.

El inglés logra su primer puesto de cuerda en esta carrera en lo que va de campaña, además es el quinto poleman en la misma cantidad de eventos en 2025. Norris señaló tras la sesión de clasificación que "no se siente bien con el carro, pero un buen comienzo", ya que sus rivales por el título, Oscar Piastri finalizó tercero y Max Verstappen sexto.

Top 10 de la SprintShout

Norris Antonelli Piastri Russell Alonso Verstappen Stroll Leclerc Hadjar Hulkenberg

En desarrollo