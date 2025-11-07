Motores

Fórmula 1: Lando Norris no escatima en la pole de la carrera Sprint de Sao Paulo

Por

Wandor Dumont
Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 03:34 pm

Este fin de semana se realiza la vigésima primara fecha del calendario del Campeonato Mundial de Automovilismo 

Lando Norris no da aire y se impuso en la prueba de clasificación de la carrera F1-Sprint (corta) que se realizó este viernes 7 de noviembre en el ciuito de Interlagos, quinto evento de este estilo en la temporada y que acompaña al Gran Premio de Sao Paulo.

El inglés logra su primer puesto de cuerda en esta carrera en lo que va de campaña, además es el quinto poleman en la misma cantidad de eventos en 2025. Norris señaló tras la sesión de clasificación que "no se siente bien con el carro, pero un buen comienzo", ya que sus rivales por el título, Oscar Piastri finalizó tercero y Max Verstappen sexto.

Top 10 de la SprintShout 

  1. Norris
  2. Antonelli
  3. Piastri
  4. Russell
  5. Alonso
  6. Verstappen
  7. Stroll
  8. Leclerc
  9. Hadjar
  10. Hulkenberg

 

En desarrollo

Motores