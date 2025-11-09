Fórmula 1: Gabriel Bortoleto sufrió brutal accidente en el Sprint del GP de Brasil

Suscríbete a nuestros canales

Gabriel Bortoleto protagonizó uno de los accidentes más violentos de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Durante la última vuelta de la sprint del GP de Brasil, el brasileño impactó dos veces contra las barreras, con fuerzas de hasta 57G; el piloto sobrevivió sin lesiones gracias a los sistemas de seguridad.

El incidente ocurrió cuando Bortoleto intentaba adelantar a Isack Hadjar en la recta principal de Interlagos. Viajaba a 339 km/h y cerró el DRS demasiado tarde, lo que lo dejó sin carga aerodinámica al frenar. El coche entró en trompo, se elevó y cayó de costado en la 'S de Senna'.

La telemetría oficial registró dos impactos brutales: uno de 34G contra el muro izquierdo y otro de 57G al caer lateralmente. El halo, el HANS, la célula de supervivencia y las barreras TecPro funcionaron como escudo invisible. El accidente evito que Gabriel participara en la Clasificación a la carrera del GP de Brasil.

¿Cómo sobrevivió Gabriel Bortoleto a un impacto de 57G en Interlagos?

El halo fue clave: esta estructura de titanio sobre la cabina protegió la cabeza de Gabriel Bortoleto durante el impacto lateral. Diseñado para resistir toneladas de presión, el halo ha sido decisivo en múltiples accidentes desde su implementación en 2018, y volvió a demostrar su eficacia en Interlagos.

La célula de supervivencia, construida en fibra de carbono, absorbió la energía del impacto sin comprometer la integridad estructural. Este monocasco actúa como cápsula blindada, manteniendo al piloto aislado de las fuerzas externas. En accidentes con múltiples golpes, como el de Bortoleto, su rol es vital en Fórmula 1.

El sistema HANS evitó lesiones cervicales al limitar el movimiento brusco de cabeza y cuello. Las barreras TecPro también cumplieron su función: están diseñadas para deformarse progresivamente y disipar energía. La combinación de estos elementos permitió que Bortoleto saliera ileso de un choque que pudo ser fatal.