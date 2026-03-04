No tiene dudas: Jervis Alvarado indica una línea imperdible para el 5y6 dominical en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Los jinetes ajustan sus condiciones y enfocan toda su energía en la jornada número 11 de este domingo 8 de marzo. El hipódromo La Rinconada abrirá sus puertas para una cartelera de 10 competencias de alto nivel.

El programa dominical destaca por dos pruebas selectivas que garantizan adrenalina desde la partida hasta la meta. Este evento marca un punto decisivo en el primer meeting del año y promete un espectáculo inolvidable para la afición hípica.

Entrevista: Jinete Datos Meridiano Web

Uno de los profesionales que se encuentra para esta nueva batalla es Jervis Alvarado. El talentoso jockey conversó con el equipo de Meridiano Web, este miércoles en los espacios del óvalo caraqueño para conversar acerca de los detalles de sus res compromisos de monta para esta importante cita hípica caraqueña. Sus impresiones son clave para los aficionados.

Un gran saludo para ti Jervis, agradecido por entrevistarte. Tienes tres compromisos a cumplir en la undécima reunión dominical. Inicias en la segunda competencia con el potro Contra Todo que debutará nuevamente luego de ser retirado por Cólico.

-Un saludo a toda la afición. Contra Todo, un caballo que está falto, por lo que enfoco su preparación en galopes y briseos cortos. Esta semana debuta y esperamos de él una actuación aceptable.

Continúas en la quinta del ciclo no válido con la primera monta sobre el ejemplar El Pillín del trainer William Laya.

-Este ejemplar cuenta con una gran oportunidad. Saldrá por un puesto cómodo en la parte externa de la pista. Su mayor fortaleza es la velocidad; por ello, buscaremos el riel rápido para asegurar la victoria

Compromiso 5y6: La Rinconada Reunión 11

Por último, a la altura de la séptima carrera, tercera válida vas con la monta de Lady Issa, presentada por Yorvis Villamizar, por lo que la conoces a la perfección, sin embargo la yegua está en la búsqueda de su primera victoria en la presente temporada.

- Conozco a esta yegua a la perfección. Anteriormente, obtuvimos buenas carreras importantes y confío plenamente. Se la indico en característica de línea para el 5y6.