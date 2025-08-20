Asistente de D. Wayne Lukas será honrado con el primer premio D. Wayne Lukas de NYTHA

Suscríbete a nuestros canales

Se pudo conocer durante el fin de semana que Christophe Lorieul, quien fungía como asistente de toda la vida del finado D. Wayne Lukas, recibirá el primer premio D. Wayne Lukas de la NYTHA creado este año, en homenaje a uno de los más grandes entrenadores de Pura Sangre de Carreras y Cuarto de MIllas.

La Asociación de Jinetes Pura Sangre de Nueva York (NYTHA) anunció el sábado que el premio inaugural D. Wayne Lukas será entregado a Christophe Lorieul, la mano derecha de Christophe Clement durante casi tres décadas.

Este premio, creado este año por la Asociación de Jinetes Pura Sangre de Nueva York (NYTHA), se entregará anualmente a un entrenador asistente con sede en Nueva York que demuestre las cualidades que ejemplificó el difunto entrenador del Salón de la Fama, quien ejemplificó: dedicación, una sólida ética de trabajo y un gran compromiso con la excelencia.

Lorieul ahora se desempeña como asistente de Miguel Clement, quien se hizo cargo oficialmente del establo de su difunto padre a fines de mayo.

El ganador del Premio D. Wayne Lukas recibirá un trofeo y $10,000. Este año, la entrega se realizará el lunes 1 de septiembre, día de clausura de la competencia de Saratoga.

Entre las notas indica, que fue creado con la finalidad de destacar la dedicación de estos héroes anónimos, cruciales para el éxito de cada establo. Así lo declaró la presidenta de NYTHA, Tina Marie Bond.