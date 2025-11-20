MLB cooperará con el Senado de EEUU tras escándalo de apuestas en Cleveland

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) confirmó que cumplirá cabalmente con la solicitud de un comité del Senado de los Estados Unidos, el cual ha requerido documentos detallados sobre las recientes investigaciones de apuestas ilegales en el deporte.

El pasado lunes, los senadores Ted Cruz y Maria Cantwell, miembros del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, enviaron una carta al comisionado Rob Manfred exigiendo información antes del 5 de diciembre.

La petición surge a raíz de las graves acusaciones contra los lanzadores de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, quienes fueron señalados por presuntamente aceptar sobornos para manipular lanzamientos específicos (spot-fixing) en beneficio de apostadores. Ambos peloteros se han declarado inocentes.

Respuesta oficial

"Vamos a responder de manera completa, cooperativa y puntual a la investigación del Senado", declaró Manfred este miércoles durante una rueda de prensa en la reunión de propietarios.

Nuevas restricciones en las apuestas

Como respuesta inmediata al escándalo, revelado el 9 de noviembre, la MLB anunció medidas drásticas: sus operadores de apuestas autorizados limitarán las jugadas en lanzamientos individuales (como "bola o strike") a 200 dólares y excluirán estos eventos de las apuestas combinadas.

"Creemos que limitar el monto de estas apuestas y prohibir su inclusión en jugadas combinadas es un cambio realmente significativo. Esto debería reducir el incentivo para que cualquier persona intente involucrarse de manera inapropiada", explicó el Comisionado.

Sobre los "mercados de pronósticos" (donde se negocian contratos basados en eventos futuros), Manfred se mostró cauto: "Somos muy conscientes de los problemas y el marco regulatorio diferente, pero no es el momento de articular públicamente una postura al respecto".

El estatus de los implicados

Manfred aclaró que la investigación interna sobre los lanzadores de Cleveland no tiene una fecha de conclusión definida.

Luis Ortiz fue colocado en licencia administrativa el 3 de julio.

Emmanuel Clase recibió la misma medida el 28 de julio.

Actualmente, ninguno de los dos está programado para recibir salario adicional hasta el Día Inaugural, pautado para el 25 de marzo.

"Creemos que debemos aprovechar el receso de temporada para asegurarnos de llevar a cabo la investigación más exhaustiva y completa posible", sentenció Manfred.

Seguridad para los jugadores

La liga también está reforzando la protección a los peloteros que han recibido amenazas relacionadas con las apuestas, una problemática creciente desde que la Corte Suprema de EE. UU. legalizó las apuestas deportivas en 2018.

"Desde hace tiempo tenemos servicios disponibles para los jugadores que reciben este tipo de amenazas, brindando apoyo a través de las fuerzas del orden", concluyó Manfred. "Tomamos este problema muy en serio y proporcionamos apoyo de manera continua".