MLB: Nuevo reto para Dubón: El "Superutility" catracho llega a Atlanta para 2026

El infielder hondureño Mauricio Dubón vestirá un nuevo uniforme para la temporada 2026. Este miércoles, los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston concretaron un canje que envía al versátil pelotero a la organización de Georgia.

Un guante de élite y versatilidad total

Dubón, de 31 años, viene de una campaña 2025 donde disputó 133 juegos con los siderales. Su línea ofensiva fue de .241/.289/.355, con un OPS de .644 y 28 extrabases, compilando un bWAR de 1.7.

Sin embargo, su mayor valor sigue siendo su defensa. La temporada pasada se desempeñó en la segunda base, el campocorto y los jardines, actuación que le valió ganar su segundo Guante de Oro como utility.

El catracho cierra su ciclo en Houston tras haber participado en 485 juegos durante las últimas tres temporadas y media (llegó traspasado desde San Francisco en mayo de 2022). En su paso por los Astros, dejó un promedio global de .256 y fue pieza clave en el campeonato de la Serie Mundial de 2022.

Trayectoria probada

Dubón es uno de los jugadores más polivalentes de la liga: ha defendido todas las posiciones del campo excepto lanzador y receptor. En 664 encuentros de por vida —vistiendo las camisetas de Milwaukee, San Francisco y Houston— batea para .257/.295/.374 con un OPS acumulado de .668.

El retorno para Houston: Nick Allen

A cambio del hondureño, los Astros reciben al infielder Nick Allen. El jugador de 27 años había sido adquirido por Atlanta en la pasada temporada baja y jugó su única campaña con los Bravos en 2025.

Allen registró promedios de .221/.284/.251 en 135 compromisos. A pesar de sus números ofensivos discretos, su guante es su carta de presentación: fue nombrado finalista al Guante de Oro como campocorto tras finalizar la reciente temporada.