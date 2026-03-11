Presidente de PSG se ausenta en la Champions League por conflicto en Medio Oriente

Suscríbete a nuestros canales

Nasser Al Khelaïfi, quien siempre ha apoyado a su equipo desde los palco en cada una de sus presentaciones, estaría ausentándose en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea FC, que se desarrollará este miércoles 11 de marzo desde Parque De Los Príncipes.

El presidente del club parisino permanece actualmente en Qatar debido a la tensa situación que atraviesa la región de Oriente Medio, marcada por recientes ataques de Iran contra el país del Golfo. Durante la mañana de este martes, el dirigente catarí tampoco asistió al entrenamiento del PSG, algo poco habitual desde que asumió la presidencia del club en 2011.

En medio del contexto geopolítico actual, Al-Khelaïfi ha decidido priorizar su presencia en Qatar y dejar el fútbol momentáneamente en un segundo plano, delegando responsabilidades dentro del club. Cabe destacar que, el club afronta un desafío clave desde su hogar en sus aspiraciones de encaminarse a los cuartos de final de la presente temporada del torneo.

Presidente de PSG no estará presente para los octavos de final

De esta manera, la gestión deportiva queda en manos del director deportivo Luis Campos y del entrenador Luis Enrique. Mientras tanto, el máximo dirigente del campeón europeo seguirá el partido a distancia y no viajará a París hasta que la situación en Oriente Medio se estabilice, después de los recientes ataques vinculados al conflicto que involucra también a los Estados Unidos.

Campos será el encargado de atender en su recinto a los principales directivos de la entidad londinense. PSG y Chelsea es considerado uno de los mejores cruces de los octavos de final junto al Real Madrid-Manchester City, que siempre se enfrente este miércoles desde el Santiago Bernabéu.