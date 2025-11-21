Miss Universo 2025: Stephany Abasali muestra su cuerpazo en traje de baño

Suscríbete a nuestros canales

La competencia de traje de baño ha llegado a la final de Miss Universo 2025. La venezolana Stephany Abasali ha salido con fuerza y actitud a la pasarela universal, en la que busca la octava corona para el país, que no se gana desde el 2013.

Sensualidad de Venezuela

Con un bañador en color blanco, cola alta y maquillaje suave sale la modelo de 25 años, quien tuvo un año de preparación para la justa universal.

Ahora el grupo se reduce a solo 12 finalista, un momento de tensión y presión para todos los seguidores del certamen, que sueñan con ver a la reina de su nación coronada.

La final se puede ver en vivo por Venevisión con la conducción de Diana Silva, Brian Urea y Martin Albornoz.