¡EEUU anuncia cambio histórico! Este billete de dólar desaparecerá y qué hacer si lo tienes

Estados Unidos anunció un importante cambio en su sistema monetario que marcará un antes y un después en la historia del dólar, y es que, la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) reveló que el billete de 10 dólares será el primero en recibir un rediseño dentro de un programa que busca reforzar la seguridad y prevenir falsificaciones. Este proceso comenzará oficialmente en 2026, y se extenderá durante varios años hasta abarcar todas las denominaciones.

El rediseño está a cargo del Comité Directivo de Disuasión Avanzada de Falsificaciones (ACD), una entidad que supervisa la incorporación de nuevas tecnologías de seguridad. Su objetivo principal es garantizar que la moneda estadounidense siga siendo confiable y resistente a las falsificaciones, manteniendo su valor tanto dentro como fuera del país. Las autoridades confirmaron que los nuevos diseños se revelarán solo unos meses antes de su lanzamiento, para evitar riesgos de manipulación o fraude.

¿Por qué cambia el billete de 10 dólares?

Según datos de la Reserva Federal, el billete de 10 dólares es uno de los más utilizados en transacciones cotidianas y tiene una vida útil promedio de 5,7 años, por esta razón, será el primero en renovarse dentro del cronograma oficial de rediseño. Esta decisión busca también modernizar la apariencia de la moneda y reforzar su durabilidad mediante materiales más resistentes y mecanismos avanzados de autenticación.

Uno de los puntos más destacados del anuncio es que los billetes actuales no perderán su valor. El Gobierno estadounidense explicó que todas las denominaciones emitidas por la Reserva Federal desde 1914 seguirán siendo de curso legal, esto significa que los ciudadanos no necesitan cambiarlos, ya que los nuevos ejemplares se irán incorporando de forma gradual a medida que los viejos billetes sean retirados del sistema bancario por deterioro.

Fechas del nuevo cronograma del dólar

