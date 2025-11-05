Anuncio oficial: Doble feriado en noviembre para todos los ciudadanos

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno ha confirmado un doble feriado para noviembre, proporcionando a los trabajadores de todo el país días adicionales de descanso. Este anuncio se alinea con la tradición de conmemorar fechas significativas, tanto a nivel nacional como internacional.

El calendario de feriados anuales en el país incluye un total de 11 días festivos obligatorios para todos los empleados federales. Noviembre se destaca por ser un mes especial, ya que, a pesar de que octubre ya tuvo su último fin de semana largo del año, ahora se sumarán dos días de asueto que brindarán a los ciudadanos la oportunidad de descansar y reflexionar.

Fechas confirmadas del doble feriado

De acuerdo con el sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos, los días de descanso obligatorios para noviembre son:

• Martes 11 de noviembre: En conmemoración del Día de los Veteranos, un feriado federal decretado en 1938 para honrar a quienes han servido en las Fuerzas Armadas.

• Jueves 27 de noviembre: Día de Acción de Gracias, una celebración que rinde homenaje a la primera cosecha exitosa compartida entre colonos y nativos. Desde 1941, este día es considerado un feriado legal en Estados Unidos.

Impacto en instituciones y servicios

Durante estos días festivos, varias instituciones estarán cerradas al público. Esto incluye:

• Oficinas gubernamentales: Como el servicio postal y los DMV.

• Bancos: No habrá atención presencial, aunque los cajeros automáticos (ATMs) seguirán funcionando normalmente, al igual que la banca en línea y las aplicaciones móviles.

Es importante que los ciudadanos planifiquen con anticipación sus actividades financieras y administrativas en función de estos cierres.

Feriados restantes en el calendario federal

Después de los asuetos de noviembre, aún queda un feriado federal en el cronograma para 2025. Este corresponde a Navidad, que se celebrará el jueves 25 de diciembre, cerrando así el año con otro día de descanso obligatorio para todos los empleados federales.