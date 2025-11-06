¡Internet por fibra óptica ahora con Cashea! Conoce los pasos para suscribirte fácilmente

Suscríbete a nuestros canales

El servicio de internet por fibra óptica continúa ganando terreno en Venezuela gracias a nuevas alianzas que buscan facilitar el acceso a la conectividad. En esta ocasión, la empresa Fibex Telecom anunció su integración con la plataforma Cashea, permitiendo a los usuarios realizar pagos por cuotas de forma sencilla, una medida que apunta a impulsar la expansión tecnológica en el país.

Fibex Telecom, una de las compañías con mayor número de suscriptores en el país, informó que los nuevos usuarios podrán acceder a la instalación de su servicio cancelando solo una parte inicial. El resto del monto podrá financiarse cómodamente desde la app de Cashea, dicha opción, por ahora, se encuentra disponible exclusivamente para nuevos clientes, quienes contarán con flexibilidad en sus pagos.

Foto: Fibex Cashea

Cashea, conocida por ofrecer compras a crédito con cuotas flexibles, continúa fortaleciendo su presencia en distintos sectores. Gracias a esta alianza, los venezolanos podrán disfrutar de la tecnología de fibra óptica sin necesidad de pagar todo el costo de instalación de una sola vez.

Requisitos para suscribirse a Fibex con Cashea

Acudir a la oficina de atención más cercana. Cancelar únicamente la cuota inicial del servicio. Escanear el código QR de Cashea disponible en el punto de atención. Esperar la notificación con las fechas de pago de las cuotas restantes.

Esta modalidad de pago fue creada para facilitar el acceso a nuevos usuarios que buscan alternativas de conectividad sin grandes desembolsos. Según el anuncio oficial, la alianza entre Fibex y Cashea tiene como objetivo principal promover la digitalización y mejorar la experiencia de los clientes que optan por servicios de internet de alta velocidad.