¡Invierno sorpresa! Estos estados de EEUU recibirán nieve antes de diciembre

El invierno se adelantará este año en gran parte del territorio estadounidense, sorprendiendo a los habitantes de varias regiones que ya deberán prepararse para las primeras nevadas de noviembre. Los pronósticos meteorológicos advierten que este fenómeno podría afectar el transporte, las actividades cotidianas y el consumo energético, pues las bajas temperaturas llegarán antes de lo habitual.

Pronósticos del Centro Regional del Clima

El Centro Regional del Clima del Noreste (NRCC) informó que las advertencias se extienden a múltiples zonas del país, esta institución destacó que el descenso repentino de las temperaturas exige medidas de prevención tanto para la seguridad vial como para el ahorro de energía. Por tanto, en varios estados, los residentes ya comienzan a acondicionar sus hogares y vehículos para afrontar el invierno anticipado.

Entre las regiones más afectadas figuran el norte de Nueva Inglaterra, el estado de Nueva York y el oeste y centro de Pensilvania, donde se espera que la nieve cubra carreteras y zonas rurales. Estas áreas acostumbran a ver las primeras precipitaciones invernales en diciembre, por lo que el adelanto del fenómeno podría complicar las labores agrícolas y de transporte.

El Medio Oeste también se prepara para recibir su dosis de invierno antes de lo previsto. Los reportes señalan que estados como:

Ohio y Michigan,

Indiana y Wisconsin,

Illinois, Minnesota, Iowa y Nebraska,

así como Kansas, Dakota del Sur y Missouri, experimentarán nevadas durante noviembre.

En el Suroeste estadounidense, las zonas montañosas del norte de Texas, Nuevo México, Arizona, Utah y Nevada también verán caer los primeros copos del año.

Por último, el Noroeste del Pacífico se unirá al escenario invernal con nevadas previstas en el centro y este de Washington, así como en el norte de Oregón. Los meteorólogos recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales y preparar los equipos de calefacción, ropa térmica y suministros básicos.