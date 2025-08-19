Ernesto Barajas: conoce al vocalista de Enigma Norteño asesinado por un sicario

Suscríbete a nuestros canales

La muerte de Ernesto Barajas ha despertado el interés del público para conocer más de su trayectoria artística junto a la banda Enigma Norteño, dedicada a los narcocorridos.

El vocalista nació el 16 de septiembre de 1986, y fue fundador de Enigma Norteño en 2004. Esta reconocida banda se hizo popular en México y posterior en Estados Unidos por cantar narcocorridos.

Dentro de la agrupación también participó en muchas producciones como productor y director, destacando su capacidad artística para crear hits musicales. Por ello, fue un pilar fundamental para éxito de Enigma Norteño.

Ernesto Barajas, además de ser parte del proyecto musical, contaba con un canal de YouTube llamado ‘Puntos de Vista’ en el que conversaba con celebridades reconocidas del regional mexicano como: Tano Elizalde, Gabito Ballesteros y Marca Registrada.

En diversas ocasiones negó tener vínculos con grupos delictivos, sin embargo, aseguró que en ocasiones le solicitaron componer corridos a su preferencia.

Muerte de Ernesto Barajas

Este 19 de agosto, pasada las 5:00 pm se conoció la triste noticia del asesinato del vocalista Ernesto Barajas en Guadalajara. Se presume que al líder del grupo Enigma Norteño le quitaron la vida por un ajuste de cuenta.

Los primeros reportes revelan que fue un sicario del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) el encargado de arremeter contra el famoso.

Infobae México compartió que un sujeto salió herido mientras otro fue alcanzado por balas y no pudo sobrevivir, siendo dos las víctimas mortales en el incidente. Por lo momentos se espera más información por parte de las autoridades pertinentes.