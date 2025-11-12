Nariman Batthika: Una belleza con propósito que brilló en el Miss Grand Internacional

Suscríbete a nuestros canales

Nariman Batthika está de regreso a Venezuela tras su excelente participación en el Miss Grand Internacional 2025 celebrado en Tailandia, en donde ocupó el puesto de 4ta finalista. Un concurso que dejó gran aprendizaje y momentos en la monaguense de 30 años, economista y conferencista.

Una reina comprometida

En una visita exclusiva para Meridiano, Nary fue muy clara en destacar los momentos de emoción que vivió en la nación asiático junto a la organización, compañeras y equipo de trabajo, durante tres de semanas de concentración.

La preparación y apoyo de su organización nacional fue ideal para destacar en cada momento de la competencia como su llegada a la concentración, imposición de bandas, desfiles y una cena especial que tuvo con el presidente del concurso, el empresario Nawat Itsaragrisil.

Para la Miss Portuguesa en el Miss Venezuela 2017, fue de gran ayudado la cercanía que tiene con Dios para llevar los largos días. Además, comentó que sostuvo una gran cercanía con la ganadora, Miss Grand Filipinas Emma Mary Tiglao, aunque veía como fuertes a otras como Miss Grand República Checa.

Relación con Nawat

El presidente del Miss Grand Internacional, es hoy un hombre mediático y polémico por un reciente enfrentamiento que tuvo con la Miss México, Fátima Bosch.

Nawat es hoy parte de la dirección y organización de la edición número 74 de la justa universal en Tailandia, lo ha generado una cadena de opiniones muy grande.

Sin embargo, para Batthika fue un trato positivo de candidata y dueño del concurso, catalogando la competencia como un trabajo que se debe cumplir con todas las obligaciones.