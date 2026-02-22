Las armas letales del Baskonia para buscar tumbar al Real Madrid en la Final

Suscríbete a nuestros canales

El Kosner Baskonia de Paolo Galbiati llega a la Gran Final de la Copa del Rey 2026 con la etiqueta de "matagigantes" colgada del cuello. Tras dejar en el camino al FC Barcelona en una semifinal de infarto, el conjunto vitoriano se planta en el Roig Arena con la firme intención de arrebatarle el trono al Real Madrid.

Aunque el favoritismo histórico recae en los blancos, el equipo azulgrana tiene argumentos de peso para soñar con su séptima Copa. Estos son los puntos fuertes que pueden decantar la balanza:

1. Luwawu-Cabarrot: anotador indomable

El alero francés es, posiblemente, el jugador más en forma de toda la competición. Llega a la final no solo como el máximo anotador de la temporada, sino como un generador de juego imparable. Su capacidad para anotar en los primeros segundos de la posesión y su acierto en el triple obligarán al Real Madrid a plantear ayudas constantes.

2. La energía de Mamadi Diakité

Como bien definió su técnico, el Baskonia se siente cómodo "en el barro". La presencia física de Mamadi Diakité ha transformado la pintura vitoriana. Su capacidad para intimidar, cambiar tiros y, sobre todo, su intensidad en el rebote ofensivo, serán vitales para contrarrestar el tamaño de Edy Tavares.

3. El factor Paolo Galbiati

La juventud de Galbiati en el banquillo se ha traducido en una frescura táctica que ha sorprendido a los veteranos de la liga. El Baskonia juega con una libertad controlada que hace que sus ataques sean impredecibles.

Su defensa, basada en una sesión de video relámpago pero ejecutada con una disciplina férrea, fue la llave para secar al Barça y será la herramienta principal para intentar frenar a Facundo Campazzo.

