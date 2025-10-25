Estados Unidos: Confirman aumento histórico del Seguro Social y jubilados cobrarán más en 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un incremento en los beneficios de todos los jubilados que comenzará a regir en enero de 2026, dicho ajuste responde al aumento de la inflación y al Costo de Vida (COLA), asegurando que los pagos mantengan su valor real y permitan a los beneficiarios enfrentar los gastos cotidianos.

El aumento se anuncia pese a la incertidumbre por la falta de un presupuesto definido para el próximo año fiscal. Aun así, la SSA garantizó que todos los jubilados recibirán el ajuste, reforzando la estabilidad del programa federal y protegiendo a quienes dependen de estas prestaciones para su seguridad económica.

El ajuste será del 2.8%, superando el 2.5% aplicado a comienzos de este año. Este porcentaje fue confirmado tras analizar los indicadores de inflación y costo de vida, permitiendo que los pagos reflejen mejor la situación económica y protejan el poder adquisitivo de los jubilados.

Según el informe oficial, los jubilados percibirán un aumento promedio de USD 56 al mes, dicho incremento proporcionará un alivio económico frente a la inflación y permitirá cubrir gastos esenciales, mejorando la calidad de vida de millones de personas que dependen del Seguro Social.

El ajuste por Costo de Vida (COLA) se realiza cada año en octubre, cuando la SSA anuncia los cambios que se aplicarán al año siguiente. Este mecanismo protege los beneficios frente a la inflación y asegura que los pagos mantengan su valor, evitando que los jubilados pierdan poder adquisitivo debido al aumento de precios en el país.

Recomendaciones para los jubilados

Recomendaciones para los jubilados

Los beneficiarios deben mantenerse informados y verificar los montos en sus cuentas.