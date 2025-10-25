Bajada de la Chinita 2025: Todo lo que debes saber para asistir seguro y cómodo este sábado

Suscríbete a nuestros canales

La Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá emitió un comunicado con el cronograma y las recomendaciones oficiales para los fieles que participarán en la Bajada de la Chinita, programada para este sábado 25 de octubre a las 5:00 de la tarde. Este evento marca el inicio de las festividades religiosas del Zulia y convoca a miles de creyentes en la Plazoleta de la Basílica, quienes acuden para renovar su fe en la Virgen de Chiquinquirá.

Debido al clima cálido característico de Maracaibo, el santuario mariano enfatizó la importancia de la hidratación constante. Se recomienda llevar termos con agua y vestir ropa cómoda y de colores claros, que permita soportar las altas temperaturas.

Normas de presentación y respeto en el templo

La Basílica recordó que la Bajada se celebra en un templo a cielo abierto, por lo que la vestimenta debe reflejar respeto y devoción. En ese sentido, se pidió evitar prendas consideradas inadecuadas, tales como:

Jeans rotos o con diseños llamativos.

Franelillas, leggins o minifaldas.

Sandalias descubiertas o calzado informal.

El llamado es a presentarse con atuendos acordes a la solemnidad del evento, manteniendo el decoro propio de un espacio religioso.

Precauciones ante el sol o la lluvia

Para hacer frente a las condiciones climáticas, los organizadores aconsejaron usar protector solar, sombreros, gorras y paraguas, según sea necesario. Estas precauciones son esenciales para prevenir insolaciones o resguardarse en caso de lluvias repentinas, la invitación también incluye cuidar a los niños y adultos mayores que asistan, garantizando que todos puedan disfrutar del acto sin riesgos.

Los puntos de acceso a la Plazoleta estarán habilitados a partir de las 3:00 de la tarde, permitiendo el ingreso progresivo y controlado de los asistentes. Además, se sugirió coordinar puntos de encuentro entre familiares y amigos, con el fin de evitar extravíos o confusiones en medio de la multitud.

Cada año, miles de devotos se congregan para presenciar el descenso de la reliquia sagrada, elevar plegarias y agradecer los milagros concedidos. Con las recomendaciones emitidas, la Basílica busca garantizar una experiencia segura, ordenada y profundamente espiritual, reafirmando la devoción que une al pueblo zuliano bajo la protección de su Virgen Morena.