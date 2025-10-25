Bonos de la Patria octubre: Conoce cuáles aún no se han pagado

Suscríbete a nuestros canales

Al aproximarse el cierre de este mes de octubre, varios beneficiarios del Sistema Patria aún esperan recibir diferentes asignaciones pendientes. Estas transferencias se efectúan a través del Monedero Patria y están dirigidas a distintos sectores de la población, desde jóvenes hasta trabajadores públicos y miembros de programas culturales y sociales.

Beneficios para jóvenes en el Sistema Patria

Entre los bonos dirigidos al sector juvenil se encuentran:

Bono Misión "Robert Serra" : destinado a jóvenes en proyectos formativos y de emprendimiento, con un monto aproximado de 990 bolívares.

Gran Misión Chamba Juvenil : asignado a jóvenes en programas laborales, por 1.057,50 bolívares.

Movimiento Social Somos Venezuela: para jóvenes involucrados en programas sociales, también con 1.057,50 bolívares.

Bonos culturales y de seguridad

Otros pagos pendientes incluyen:

Bono Cultores Populares : aprobado en septiembre de 2025, por 7.400 bolívares.

Bono Cuadrante de Paz : destinado a funcionarios y cuerpos de seguridad, por 12.750 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: dirigido a trabajadores públicos en nómina especial, con un pago reciente de 21.480 bolívares.

Foto: Cortesía

Procedimiento para activar los bonos

Para recibir los pagos, los beneficiarios deben seguir estos pasos:

Iniciar sesión en la plataforma del Sistema Patria. Acceder a Monedero y luego a Retiro de fondos, tras recibir la notificación del bono. Elegir el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos. Pulsar continuar y finalmente aceptar para completar la operación.

El traspaso de los fondos puede verificarse directamente en la cuenta registrada en el Sistema Patria. Además, los beneficiarios reciben notificaciones a través del número corto 3532 y la aplicación veMonedero, lo que garantiza la confirmación segura y directa de cada asignación, evitando inconvenientes o retrasos en la recepción del bono.

Se aconseja a los usuarios mantener sus datos actualizados en el Sistema Patria y activar los bonos tan pronto como reciban la notificación, esto asegura que los fondos lleguen de forma correctas.