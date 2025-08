Marc-André ter Stegen es castigado por el Barcelona por esta razón (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Marc-André ter Stegen ha generado un conflicto interno en el FC Barcelona tras negarse a firmar el informe médico de su lesión. El portero alemán se ha mostrado reacio a dar su consentimiento para que el club envíe el parte a la Comisión Médica de LaLiga, un trámite que, aunque habitualmente rutinario, se ha convertido ahora en el foco de una disputa inesperada.

Esta negativa no es un simple desacuerdo administrativo. Al no contar con la firma del jugador, el Barça no puede activar la normativa que permite liberar el 80% del salario del futbolista lesionado a efectos del 'fair play' financiero. Esta herramienta es clave para que el club pueda inscribir a nuevos jugadores o ajustar su masa salarial de cara a la nueva temporada.

Castigo del Barcelona a Ter Stegen

Ante esta situación, la entidad azulgrana ha tomado cartas en el asunto y ha abierto un expediente disciplinario a Ter Stegen. El club considera que su postura perjudica gravemente tanto a la institución como a sus propios compañeros, al obstaculizar las maniobras necesarias para reforzar el equipo. La medida podría derivar en una sanción interna, dependiendo de cómo evolucione el caso.

Fuentes cercanas al vestuario aseguran que la actitud del portero ha sorprendido a parte del plantel. En un momento en el que el club atraviesa dificultades económicas y busca soluciones para mantenerse competitivo, el gesto del capitán ha generado malestar entre algunos miembros de la plantilla y de la directiva.

Por el momento, ni Ter Stegen, ni su entorno han ofrecido declaraciones públicas. Mientras tanto, en el Barcelona se analiza el impacto de esta situación tanto a corto como a largo plazo. El conflicto abre una grieta entre una de las figuras más importantes del equipo y la directiva, justo cuando más unidad se necesita en el club.