Ronald Araujo en la mira de este equipo de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona está a punto de perder a Íñigo Martínez, que se marcha al Al-Nassr, pero su salida no bastará para que el club resuelva sus problemas de fichaje. Por lo tanto, existe la posibilidad de que otro jugador importante se marche antes de que acabe el verano, y, según parece, podría ser otro defensa central el que se marche.

El club catalán ha estado dispuesto a vender a uno de sus centrales titulares este verano, y antes de la noticia de la marcha de Martínez, se esperaba que Ronald Araujo o Andreas Christensen se marcharan. Y aunque ahora parece que ambos se quedarán, podría no ser así.

Una fuente ha indicado a Football España que el Chelsea se prepara para concretar un fichaje por Araujo antes de que finalice el mercado de fichajes de verano. Los Blues, que ganaron el Mundial de Clubes el mes pasado, supieron esta semana que Levi Colwill sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA), y ya se ha decidido que buscarán un sustituto.

Chelsea cree que 50 millones de euros serán suficientes para cerrar el acuerdo

El Chelsea considera a Araujo, nombrado capitán temporal del FC Barcelona esta semana, un defensa de talla mundial, y a sus 26 años, su fichaje se ajustaría a la política de fichajes de Stamford Bridge. Están dispuestos a pagar 50 millones de euros para cerrar un acuerdo, y se cree que el vigente campeón de La Liga lo aceptaría, ya que les permitiría aliviar sus bien documentados problemas financieros.

Además del Chelsea, el Liverpool y el Tottenham Hotspur también muestran un gran interés en Araujo. Los Spurs lo consideran una pieza clave en su reconstrucción defensiva, valorando su versatilidad y liderazgo. El Manchester United, que lleva tiempo interesado en el jugador de 26 años, también sigue de cerca la situación, pero aún no ha formalizado su acercamiento.