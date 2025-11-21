La revolución financiera de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Los clubes de la Premier League han votado este viernes a favor de la mayor reforma de su normativa financiera en años, al aprobar la introducción del nuevo Sistema de Coste de Plantilla (SCR, por sus siglas en inglés) a partir de la temporada 2026-2027. Sin embargo, la liga más rica del mundo ha dado marcha atrás a la medida más controvertida y restrictiva, al rechazar el límite de gasto estricto conocido como "Anclaje" (Targeted Budgeting Approach o TBA).

Luz verde al límite de coste de plantilla (SCR)

El nuevo sistema SCR, que fue aprobado con la mayoría requerida de 14 votos, reemplazará a las antiguas Reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR), que solo imponían un límite de pérdidas de £105 millones a lo largo de tres años.

La clave del SCR es su proporcionalidad: limitará a los clubes a gastar un máximo del 85% de sus ingresos totales en sueldos de jugadores, comisiones de agentes y costes de amortización de fichajes.

La Premier League ha justificado la medida indicando que tiene como objetivo:

Promover la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Alinear el sistema con las reglas de Sostenibilidad Financiera de la UEFA, que actualmente opera con un umbral del 70%.

Este marco regulatorio permite a los clubes crecer y gastar en función de lo que realmente generan, favoreciendo la inversión responsable.

El rechazo al anclaje (TBA)

La propuesta más radical, el llamado límite de gasto o "Anclaje" (TBA), no logró obtener los apoyos necesarios. Esta medida, considerada por muchos como un "tope salarial duro" (hard cap), fue rechazada por 12 votos en contra frente a solo 7 a favor.

El TBA buscaba limitar el gasto total de los clubes de élite basándose en el club que menos ingresa en concepto de derechos de televisión y premios. Específicamente, proponía que ningún club pudiera gastar en plantilla más de cinco veces lo que recibiera el equipo colista de la competición.

De haberse aprobado, el límite se habría situado alrededor de las £550-600 millones para la plantilla, una cifra que, según los informes, solo afectaba a unos pocos de los clubes más poderosos y de mayor crecimiento en el mundo. Equipos como el Manchester City y el Manchester United se encontraban entre los principales opositores, argumentando que un tope tan estricto frenaría su competitividad en Europa frente a clubes sin tales restricciones.

El fracaso del anclaje es visto como una victoria para los "clubes estado" y aquellos que defienden el libre mercado financiero en el fútbol, aunque el nuevo sistema SCR asegura que el gasto desmedido sin ingresos subyacentes será penalizado.