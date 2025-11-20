Arsenal vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Arsenal y Tottenham se disputará el próximo domingo 23 de noviembre por la fecha 12 de la Premier League, a partir de las 12:30 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Tottenham

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Arsenal se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Sunderland. Durante los últimos 4 partidos, cuenta con 4 ganados. Logró anotar 8 goles y sus rivales vencieron su arco 2 veces.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Tottenham finalizó en empate por 2-2 ante Manchester United. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 8 goles y le han marcado 6.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal lo ganó por 2 a 1.

El local está puntero y alcanzó 26 puntos (8 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 3 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Michael Oliver.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 26 11 8 2 1 15 2 Manchester City 22 11 7 1 3 15 3 Chelsea 20 11 6 2 3 10 4 Sunderland 19 11 5 4 2 4 5 Tottenham 18 11 5 3 3 9

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 13: vs Chelsea: 30 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Brentford: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Aston Villa: 6 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Wolverhampton: 13 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Everton: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 13: vs Fulham: 29 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Newcastle United: 2 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Brentford: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Nottingham Forest: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Horario Arsenal y Tottenham, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela: 12:30 horas

