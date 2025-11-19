Newcastle United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Newcastle United y Manchester City correspondiente a la fecha 12 se disputará en el estadio St. James Park desde las 13:30 horas, el sábado 22 de noviembre.

Así llegan Newcastle United y Manchester City

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Brentford. Suma 2 partidos sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City venció en casa a Liverpool por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 2 en su arco.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 4-0 a favor de Manchester City.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 12 puntos (3 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (7 PG - 1 PE - 3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Samuel Barrott.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 26 11 8 2 1 15 2 Manchester City 22 11 7 1 3 15 3 Chelsea 20 11 6 2 3 10 4 Sunderland 19 11 5 4 2 4 14 Newcastle United 12 11 3 3 5 -3

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 13: vs Everton: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Tottenham: 2 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Burnley: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Sunderland: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Chelsea: 20 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Sunderland: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Crystal Palace: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs West Ham United: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Newcastle United y Manchester City, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.