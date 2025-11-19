Liverpool vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Liverpool y Nottingham Forest, por la fecha 12 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 22 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Nottingham Forest

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Manchester City por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 3 partidos perdidos, con 6 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest llega con ventaja tras derrotar a Leeds United con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 3 veces y ha empatado en 1 ocasión en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 10.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 18 puntos (6 PG - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 6 PP).

Andrew Madley es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 26 11 8 2 1 15 2 Manchester City 22 11 7 1 3 15 3 Chelsea 20 11 6 2 3 10 8 Liverpool 18 11 6 0 5 1 19 Nottingham Forest 9 11 2 3 6 -10

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 13: vs West Ham United: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Sunderland: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 13: vs Brighton and Hove: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Fulham: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Liverpool y Nottingham Forest, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

