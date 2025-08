LVBP: Eliézer Alfonzo podría vivir su primera experiencia fuera de Venezuela como coach invernal (+exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

Los distintos equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se siguen moviendo con la misión de conseguir una gran temporada 2025-2026 y una de las claves del éxito, es asegurar un buen cuerpo técnico, siendo una de las piezas que está disponible, el "Matatán" Eliézer Alfonzo.

Seis franquicias de la pelota criolla ya confirmaron su staff: los Tigres de Aragua, Leones del Caracas, Águilas del Zulia, Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Tiburones de La Guaira.

Eliézer Alfonzo está disponible para la venidera campaña:

No obstante, el resto de las organizaciones no ha dado ningún anuncio oficial y ante esa situación, el equipo de Meridiano conversó en exclusiva con el legendario Eliézer Alfonzo, quien fue coach de bateo de los Leones del Caracas en la campaña anterior.

Además, el "Matatán" igualmente fue parte del staff de Caribes de Anzoátegui en la 2023-2024 y es una pieza con mucha experiencia en la LVBP, siendo el líder jonronero de por vida, pero todavía no ha recibido ningún llamado.

"Todavía no, no he conversado con algún equipo allá (en Venezuela), pero tengo la disposición", manifestó Eliézer e igualmente adelantó, que hay una posibilidad de quedarse en México, para el invierno.

¿Eliézer Alfonzo tendrá su primera experiencia como coach en la Liga Invernal de México?

Actualmente el "Matatán" se desempeña como estratega de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Beisbol y comentó, que varias franquicias del invierno le han tocado la puerta, pero no ha concretado nada todavía.

Lo cierto, es que una figura emblemática como la de Alfonzo tiene un futuro incierto de cara a ser técnico en las Ligas invernales. Sin embargo, manifestó que sino acuerda nada, aprovechará, para pasar tiempo con su familia.