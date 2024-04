Internautas aseguran que el esposo de Erika Schwarzgruber le dio “40 y pa’ la cola” ¿Por qué?

La semana pasada, la actriz venezolana Erika Schwarzgruber sorprendió a sus seguidores al informar que estaba en el programa de Univisión, “El Gordo y la Flaca”. Pero, a su regreso, se consiguió con que sus seguidores en Instagram que su matrimonio no dio para más, y podría estar separada de Abraham León, quien también es el padre de sus hijos.

Después de comunicar que viene con nuevos proyectos, la criolla enterneció las redes con imágenes del encuentro con sus hijos después de varios días fuera de casa. “Mamá está en casa! Ellos! Mi mejor motivo para seguir adelante pese a cualquier adversidad”, escribió en el pie de las fotos junto a Thiago y Valentina.

Como a los usuarios no se les escapa nada, muchos comenzaron a especular sobre una posible separación de su pareja, con quien no publica fotografías desde hace un tiempo. “Siempre estás sola y dices unos comentarios tienes problemas con su esposo”, “Y tú esposo tiene tiempo que no se ve”, “Ellos estan separados”, son parte de los comentarios.

Hasta el momento ninguno de los integrantes de la pareja ha confirmado o desmentido lo que se viene comentando. Aunque constantemente reflejaban su amor por redes sociales, últimamente es poco lo que se les ve juntos. La última publicación de Erika con Abraham fue el 24 de febrero de este año.

Antiguos rumores

En agosto de 2021, también se dijo algo similar. En una historia en Instagram de la cuenta “La Viperina”, un seguidor le preguntó sobre una posible ruptura entre Erika y Abraham, a lo que el reconocido chismoso respondió: “Yo creo que sí y se me hace que llevan tiempo separados. Lupa con eso ‘chiama’. De ser así, yo sabía que esa relación no duraría mucho”.

Tras varios años de relación, la pareja llegó al altar en julio del año 2017. Un año más tarde recibieron a su primer retoño Thiago, y, luego de dos años nació Valentina. Abraham es empresario y entre sus negocios tenía el local Daws Lounge ubicado en San Antonio de Los Altos.