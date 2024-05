Conozca al jockey puertorriqueño más joven que logra ganar el Preakness Stakes

Un joven puertorriqueño que en el año 2019, a los 20 años de edad, decidió dejar la colegiatura y emprender el camino necesario para ser jockey. Aunque pertenece a un país célebre por sus luminarias de la fusta, el joven Jaime Torres escogió ese camino por amor a los caballos, un amor particular y propio, ya que en su familia en Puerto Rico no hay familiares ligados al medio hípico. Torres se destacó como atleta de Pista y Campo, pero en 2019 al no poder estudiar la carrera que le atraía, como Psicólogo Deportivo, optó por otro derrotero.

Torres se inscribe en la Escuela Vocacional Hípica en el Hipódromo Camarero, en Canóvanas, para aprender el oficio de jockey. Desde entonces su empeño ha sido ininterrumpido por mejorar, Torres declara a Bloodhorse: "No he descansado desde entonces, he estado siempre trabajando muy fuerte, sin pensar en lo que podría pasar, pero trabajando muy duro por ello". Torres inicia su carrera en Florida, laborando en el establo de Saffie Joseph Jr. donde inició campaña como jockey el 12 de agosto de 2022 y ganó su primera carrera el 17 de septiembre de 2023.

Esos esfuerzos parecen haber dado frutos muy rápido, ya que el pasado 18 de mayo Jaime Torres, de 25 años de edad, se convierte en el jockey puertorriqueño más joven en ganar el Preakness Stakes (G1) con premio de $2.000.000, el segundo paso de la Triple Corona Norteamericana. Torres continúa afirmando: "Me siento bendecido, tuve mucha gente enseñándome, mi recomendación a los jóvenes que empiecen en esta profesión en enfocarse y escuchar. Hay mucha gente que brinda ayuda, así que lo mejor es escuchar y tratar con empeño."

Los padres del joven Jaime Torres, asistieron al Hipódromo de Pimlico en Baltimore, para ver a su hijo montar en el Preakness Stakes. Al respecto su padre Jaime Torres Sr. declara: "Debo agradecer la confianza en un jockey con solo dos años de experiencia, mi agradecimiento a Michael Behrens por recomendar a Lukas confiar en él". Behrens es el fundador del conglomerado MyRacehorse, una organización que agrupa a los 2570 copropietarios que tiene el potro ganador del Preakness Stakes, Seize the Gray (Arrogate).

Jaime Torres es el tercer jockey puertorriqueño que logra ganar consecutivamente el Preakness Stakes, luego de que lo hiciera José Luis Ortiz en 2022 con Early Voting (Gun Runner) y John Velázquez en 2023 con National Treasure (Quality Road). La expectativa crece por saber si el potro ganador del Preakness irá a Saratoga, en New York para correr el Belmont Stakes (G1), tercera prueba de la Triple Corona Norteamericana, que este año se correrá en distancia de 2.000 metros, 100 metros más que el Preakness Stakes.