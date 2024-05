¡Reviviendo el difícil pasado! Julie Restifo habla por primera vez del homicidio involuntario que cometió

Hace 43 años la actriz venezolana Julie Restifo vivió uno de los momentos más fuertes y complicados de su vida, cuando durante una obra de teatro disparó de manera accidental contra su compañero, el actor Marco Antonio Ettedgui. La también directora de teatro aprovechó una entrevista este domingo 19 de mayo con Luis Olavarrieta para hablar por primera vez del complicado momento.

¿Cómo sucedió el accidente?

El hecho sin alevosía ocurrió en el año 1981 cuando Restifo y Ettedgui presentaban al público venezolano la obra “Eclipse en la casa grande”, en una de las escenas el actor le debía darle la espalda a Julie, avanzar por el escenario recitando estrofas y ella debía darle un disparo, que nadie imaginó que terminaría en una terrible tragedia, ya que el Marco jamás respondió al parlamento que seguía, desplomándose al suelo.

El homicidio se hizo tan comentado en aquella época en Venezuela que inspiró al cineasta César Bolívar junto a José Cabrujas, en llevar la historia al cine y estrenarla en el año 1984, con la protagonización de Jean Carlos Simancas, Elba Escobar y Javier Vidal.

Palabras de Julie

Restifo durante la conversación con Olavarrieta reveló detalles inéditos de cómo sucedieron los hechos que marcaron su vida hasta hoy. “Por circunstancias de la vida, un olvido de los asistentes, se deja esa baqueta dentro de esa arma que era de pólvora. Ese muchacho en su momento hacía muchas cosas y dejó eso”, comentó.

En este sentido, afirmó la buena relación que sostenía con el fallecido, a tal punta que siempre estaba en su casa compartiendo bonitos momentos. “Yo tenía el recuerdo totalmente bloqueado. Seguí mi vida, no dejé de ir al escenario por eso incidente, pero con dolor, viví con dolor muchos años, no solamente éramos compañeros, sino amigos, me la pasaba en su casa”, aseguró.

Julie asegura que nunca buscó ayuda, fue a terapia o habló con alguien de la situación, sino que el tiempo se encargó de darle la paz para curar y sanar ese fuerte momentos. Además, informó que el nacimiento de su hija Jossette Vidal, fruto de su relación con el actor Javier Vidal, fue un bálsamo de tranquilidad.