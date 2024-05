La insólita razón por la que Gianpiero Fusco no irá a votar el 28 de julio (+Video)

El próximo 28 de julio, el pueblo venezolano elegirá al presidente que regirá el gobierno por 6 años, por lo que, desde este momento muchas personas ya se están preparando para votar por su candidato favorito. Pero, uno que se negará a ejercer su derecho al voto es el creador de contenido, Gianpiero Fusco… ¡y no podrás creer los motivos!

Para nadie es un secreto la controversia que ha causado el criollo, al salir en sus redes sociales comiendo carne cruda o gritando a viva voz que: “la arepa es una mi*rda*”. Otras acciones del tik toker han provocado que comparta opiniones en internet, y esta vez no es la excepción, luego de confirmar que no irá a votar porque no puede entrar sin ropa al centro electoral.

“¿Vas a votar el 28 de julio?”, le preguntó el moderador, quien no esperaba la sorprendente respuesta de Fusco. “No creo por eso (porque tiene que vestirse), ya pregunté en mi zona de votación y parece que no va a poder pasar el tigre así”, respondió tajante.

Frente a la insistencia del presentador sobre el tema, “el tigre” respondió: “No me gusta meterme en la política. Te respondí por responderte, pero, a todo el que me pregunta le digo: ‘no sé’ porque no me gusta meterme en la política”.

La polémica propuesta de Gianpiero

En las diferentes plataformas digitales, Fusco se ha dedicado a compartir sus prácticas de Calistenia o Street Workout, sin embargo, lo que más ha llamado la atención son sus recetas de carne cruda, lo que generó la fuerte crítica de los usuarios desatando una ola de comentarios negativos en su contra.

En uno de sus primeros videos comiendo este tipo de alimentos, se le ve a Gianpiero comiendo carne cruda y huevo sin preparar, asegurando que ingerir esta comida de forma natural ayuda a mantener el físico, además lo libra de otros alimentos dañinos que contienen azúcar, grasas, carbohidratos, etc.

De acuerdo a lo explicado por la clínica experta en temas de salud, Mayo Clinic, la intoxicación alimentaria es un tipo de enfermedad que se transmite por algunas comidas. Las causas de los gérmenes pueden provocar malestares estomacales, vómitos, diarreas y, en el peor de los casos, contraer una bacteria.

Todos estos riesgos son ignorados por el nacido en el estado Portuguesa, quien asegura que sabe lo que está haciendo y, además, recalca que no está obligando a nadie a hacerlo, pues él lo hace porque sabe dónde adquiere las proteínas. Asimismo, explicó que todos los órganos consumidos de otros animales potencian el buen funcionamiento, mejoran la salud y son más sanos que los vegetales.

Desde el año 2013, el criollo ha incursionado en el mundo fitness, lo que lo ha llevado a ser un deportista profesional que ayuda a promover un estilo de vida saludable. Tiene dos gimnasios en Acarigua, su tierra natal, en los que practican calistenia al aire libre.