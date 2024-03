Raúl de Molina sufrió una aparatosa caída que casi acaba con su vida (+Video)

Una vez más, el conductor cubano Raúl de Molina vuelve a ser noticia pero no por el "atajaperros" que tuvo hace unos días con un productor del programa "El Gordo y la Flaca", sino por una fuerte caída que sufrió y la cual por poco le provoca la muerte durante una transmisión en vivo del show.

"¡Casi me mato!", exclamó el presentador sobre el accidente. En un vídeo publicado en las redes del famoso espacio de Univisión, se le ve Raúl corriendo por la playa con su compañera Alejandra Espinoza cuando de repente cayó en un hueco de arena que le hizo sentir la muerte de cerca y por supuesto, preocupó a todo el equipo.

“No estoy acostumbrado a los maratones. De momento estoy corriendo, Alejandra me está hablando y me caí en el hueco ese. Casi me mato… No, de verdad casi me mato. Yo no vi ese hoyo en la arena. De verdad casi me mato, pero después seguí corriendo”, relató el nacido en La Habana.

El público no le cree

A pesar de que en las imágenes se ve el golpe que recibió y lo doloroso que resultó para él, muchos en las redes sociales aseguran que todo es parte del show y realmente 'El Gordo' no se cayó, situación que quedó claro fue muy cómica para Alejandra y luego no le quedó más remedio al animador que reírse también.

"Casi no se vio la edición del vídeo", "Editaron el vídeo, ahí perdió la magia", "No se cayó chismosos. Claramente se ve cuando la cámara cambia de ángulo y nunca mostraron la caída", "Espero que no sea real porque sí sería una tragedia", opinan los internautas.