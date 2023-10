Raúl de Molina de "El Gordo y La Flaca" sorprende con su transformación física (+Fotos)

A principios de año, el reconocido presentador cubano Raúl de Molina, anunció que se había propuesto rebajar 40 libras (unos 18 kilos), para potenciar su salud y comenzar a vivir una rutina mejor; y así fue, pues su disciplina lo llevaron a lograrlo y ahora luce y se siente mucho mejor, tal como lo demostró a través de sus redes sociales.

El protagonista del programa "El Gordo y La Flaca", viajó con la también principal, Lili Estefan, y todo el staff para realizar una transmisión desde las paradisíacas playas de República Dominicana. Aunque fueron por trabajo, también se han dado la oportunidad de disfrutar del país caribeño.

De Molina aprovecha el tiempo libre que tiene luego del programa para nutrir su piel con la Vitamina D que ofrece el sol, y en su estadía en un exclusivo resort ha decidido refrescarse con un baño de piscina. Vistiendo un short con un estampado bastante tropical, el 'asere' quiso compartir con sus seguidores su experiencia y también cómo está avanzando con su peso.

Cabe destacar que, este viaje le cae como anillo al dedo, pues en otras ocasiones indicó que uno de los entrenamientos que lo han ayudado con su proceso es justamente la natación, por lo que seguramente ha aprovechado para continuar con su desempeño para conseguir una vida más saludable.

Hace un mes fue sorprendido cuando al subirse a la báscula se dio cuenta que había sobrepasado su meta. "Cuando voy a la pesa, estoy entre 260 y 270 (libras)", explicó, seguido de: "Me quito el calzoncillo, me quito la camiseta, me peso y estaba en 269.2 y dije '¡yeah! Ya rompí los 270, entonces soy la persona más feliz del mundo porque estoy en 269, buen número'". Anteriormente, el conductor había anunciado que ya tenía perdidas 53 libras (24 kilos), lo que significaba que había rebajado mucho más de lo que se fijó como objetivo.