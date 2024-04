Lili Estefan es hospitalizada tras sufrir un grave accidente

La presentadora cubana Lili Estefan, regresó de sus vacaciones de ensueño por Aspen, Colorado, y en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ relató cómo fue haber pasado tiempo de calidad con sus hijos y la celebración de sus 57 años. Aunque todo estuvo lleno de momentos inolvidables y mágicos, la conductora sufrió un percance que la mandó directo al hospital.

A través de sus redes sociales, ‘La Flaca’ compartió imágenes de su experiencia en la nieve, mismo lugar donde también sintió uno de los golpes más duros de su vida. “Primera vez en 30 años que me caigo en la montaña, que tengo el video pero no me atrevo a darlo para que no se rían de mí. Terminé en el hospital sacándome placa para asegurarme que no me había partido la cadera izquierda”, describió en el espacio compartido con Clarissa Molina en el programa.

Estefan agradeció a los profesionales que la ayudaron a estar a salvo y le brindaron la mejor atención, tras el accidente que tuvo luego de esquiar. “Fue como le pasa a todo el mundo la última bajada del día, después de haber esquiado todas las montañas sin problema. Llevaba 7 días seguidos esquiando”, explicó.

“Me bajaron de la montaña en una camilla con una frazadita, me faltaba nada más que el chocolate caliente. Claro, te caes en la montaña y te caes arriba y te tienen que bajar”, agregó. Asimismo, prometió que en algún momento publicará el clip de la caída.

Preocupó a sus seguidores

La estrella cubana resaltó el interés de las personas cuando se percataron que había sido ella la afectada en la nieve. De hecho, su compañera Clarissa informó que, a través de Instagram recibió un mensaje privado de un seguidor que fue testigo del suceso y le advirtió lo que había ocurrido con su colega.

“Aparentemente la gente de la montaña me vio bajar en la camilla. Besos a la gente que se preocupó, a lo mejor mañana pongo el video para que se rían. Para aquellos que tienen miedo, primera vez que me pasa y no fue mal, porque yo siempre veía a la gente en la camilla y uno se asusta”, añadió Lili.

Finalmente, ‘La Flaca’ evidenció su gratitud por haber vivido unos hermosos días en Colorado. “Tengo que decirles que nos ha tocado la mejor semana en la nieve, pero una semana espectacular, que la mayoría de las personas que van normalmente a Colorado dicen que tener nieve y sol a la misma vez en casi imposible”, relató.