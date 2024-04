¿Una muñeca de la mafia? Asesinada a tiros excandidata a Miss Universo Ecuador (+Detalles)

El mundo de los concursos de belleza se encuentra de luto tras el asesinato a tiros este domingo 28 de abril de la modelo y excandidata a Miss Universo Ecuador 2022, Landy Párraga Goyburo. De acuerdo con lo recogido por diversos medios de comunicación, la joven se encontraba en una cevichería de un centro comercial de la ciudad de Quevedo, cuando dos hombres le dispararon a sangre fría.

El medio ecuatoriano El Universo reseñó que la también Miss Mesoamérica Ecuador 2022 se encontraba de pie junto a su pareja, y al parecer al momento de retirarse del sitio entraron dos hombres, uno de ellos le apuntó directo a la modelo y disparó. Además, aseguran que tras Landy caer al piso el sicario continuó detonando.

En este sentido, notificaron que el segundo sicario estaba por una puerta del centro comercial y también intentó disparar contra Párraga. A sus 23 años, Landy era propietaria de una importante tienda de artículos para el hogar y tenía una línea de ropa deportiva.

Detalles del suceso

La prensa reveló entre diciembre de 2023 y enero del 2024 que la fiscalía del país había vinculado a la reina de belleza en el caso de “Metástasis”, el cual la justicia investiga una estructura de delincuencia organizada por lavado de activos y que ha dejado varios detenidos, entre ellos al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.

Según Primicias EC, Landy había sido mencionada en unos mensajes encontrados por la fiscalía de Ecuador, entre su abogado Heliver Angulo, alias “Estimado” y el narcotraficante Leando Norero, este último había escrito que su esposa no podía saber que estaba cerca de la reina de belleza.

“Donde mi mujer sale algo con ella. Me jodo. Por favor mi estado, el nombre de ella (Landy Párraga) no puede salir por ningún lado. Sino se me vine el mundo abajo”, dice una parte del texto que escribió Norero, antes de tres asesinado en prisión.

La fiscalía también ha revelado imágenes de transferencias de dinero hechas a las cuentas de la fallecida.