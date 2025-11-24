El duelo parece eterno: Dos entrenadores mantienen la igualdad de victorias en el tercer meeting

Suscríbete a nuestros canales

La reunión hípica número 45 celebrada ayer en el Hipódromo La Rinconada no solo ofreció emociones con sus doce competencias, sino que también dejó una inusual marca en el renglón de los entrenadores. Un hecho poco común en la temporada se vio de manifiesto, ya que la jornada se caracterizó por una extraordinaria distribución de triunfos, donde logra que prácticamente todos los profesionales con ejemplares presentados conquistaran al menos una de las doce carreras.

Selectivas y Sorpresas: La Rinconada Reunión 45

La jornada de carreras congregó una vez más a los aficionados, quienes presenciaron dos importantes pruebas selectivas. El ejemplar Li Tre Fratelli y la chilena Steady se llevaron los honores en estas competencias de alto nivel, consolidándose como figuras importantes en sus respectivas categorías.

Adicionalmente, el popular juego del 5y6 volvió a generar grandes expectativas. En esta ocasión, el cuadro con seis aciertos ofreció dividendos sustanciales. Los afortunados ganadores cobraron poco más de dos mil dólares por concepto de aciertos, lo que confirma que La Rinconada sigue considera una fuente de grandes premios para los apostadores.

Los Líderes No Fallaron, Pero El Empate se Rompió: La Rinconada

A pesar de la amplia distribución de victorias, los entrenadores que luchan por la cima de la estadística no se fueron con las manos vacías.

Los líderes, Carlos Radelli y Fernando Parilli Araujo, tuvieron la oportunidad de visitar el recinto de ganadores. Radelli llevó a la victoria al ejemplar Río Bravo, mientras que Parilli Araujo hizo lo propio con la yegua importada Farolera (Usa). Ambos profesionales se mantuvieron firmes, aunque la ausencia de triunfos de un tercer contendiente modificó la dinámica de la tabla.

(Río Bravo)

(Farolera)

Por su parte, el entrenador Gabriel Márquez, quien hasta la semana pasada formó parte de ese triple empate en el liderato, no pudo sumar a su estadística. El único ejemplar que presentó a lo largo de la tarde no logró ubicarse en el marcador, un resultado que lo separa, al menos momentáneamente, de la lucha directa por la punta del meeting.

Esta jornada de La Rinconada pasó a la historia por la alta competencia y la repartición equitativa de los triunfos, un evento que subraya la intensidad del tercer meeting de la temporada.

Ya cumplida doce fechas de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1- Carlos Radelli y Fernando Parilli Araujo con 14 victorias.

2-Carlos Luis Uzcátegui y Gabriel Márquez con 13 victorias.

3- Ismael Martínez con 9 victorias.

4-Ramón García Mosquera, Pedro Coronil y Jorge Salvador con 5 victorias.

5-Jefferson Rivas y Juan Carlos García Mosquera con 4 victorias.