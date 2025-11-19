Asegura tu jugada para el 5y6: Heli García Jr confiesa el secreto de Madame Walker

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles en horas de la mañana el equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de ajustes en los espacios de la pista del hipódromo La Rinconada.

El entrenador profesional Heli García Jr. asistió a la actividad, y es uno de los protagonistas para la reunión número 45, a realizarse el día domingo 23 de noviembre en el mencionado óvalo capitalino.

Para esta oportunidad, el trainer García Jr., fue entrevistado para este medio digital, a fin de dar a conocer los detalles de su única yegua presentada para la cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional.

Heli García Jr.: Entrevista en vivo Madame Walker 5y6 La Rinconada

Saludos entrenador, muchas gracias por la entrevista. Tendrá a una sola yegua presentada para la décima carrera, cuarta válida para el 5y6 Nacional. Se trata de Madam Walker y contará con la conducción del jinete Hemirxon Medina ¿Qué nos puedes comentar para nuestros lectores de Meridiano Web?

-Madame Walker es una yegua que viene corriendo muy bien en sus actuaciones previas a esta competencia. El día de mañana tendrá su ajuste para dejarla lista para la competencia válida.

La yegua anda muy bien y espero que esté decidiendo.

Adicionalmente, el trainer envió un mensaje para la afición hípica: Aprovecho la ocasión para invitar este domingo a que asistan, a las instalaciones del hipódromo La Rinconada, pues tendremos dos clásicos muy importantes en el calendario hípico, además de sellar el 5y6 que están arrojando buenos dividendos. Un gran saludo y la mayor de la suerte.